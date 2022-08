TORINO - Lo Spartak Mosca presenta ufficialmente Keita Balde, ex attaccante del Cagliari, e lo fa con un tweet particolare: «Abbiamo registrato una nuova firma senza alcun problema... Barcellona, sei geloso?». I russi prendono di mira i blaugrana per i loro problemi finanziari. E non è la prima volta... Anche il Bayern Monaco era finito nel loro mirino. E' l'ultima frontiera del mercato senza confini.