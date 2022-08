Mario Rui: «Ronaldo a Napoli sarebbe accolto benissimo»

TORINO - (e.e.) Cristiano Ronaldo e la pista che porta a Napoli. Tutto dipende da CR7: deve convincersi, il portoghese (ma è anche l'unica chance di giocare la Champions, la sua ossessione). E da Victor Osimhen: si attende l'offerta da 100 milioni da parte del Manchester United. Così e con altri incastri, la clamorosa trattativa può decollare. Al momento, ci sta lavorando l'agente Jorge Mendes, con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il connazionale Mario Rui, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, gli ha intanto aperto le porte: «Per me un giocatore della sua qualità può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti e viene fuori alla grande. Sono di parte, ma per me è il calciatore più forte di tutti i tempi. Le chiacchiere le lascio agli altri, vediamo come va a finire. Io sono un suo tifoso e sono sicuro che tutto lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio». E ha chiuso con una battuta sulla possibilità che l'ex juventino possa andare ad abitare al Maschio Angioino: «Ha una famiglia, per cui un castello non basterebbe...».