Serie C, Renate: contratto biennale per Damiano Menna

RENATE - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Renate annuncia "di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra il calciatore Damiano Menna. Nato a Lanciano il 27 aprile 1995, è un difensore centrale di carisma e temperamento, che nel corso della carriera ha scalato le categorie dilettantistiche, giocando prima in Eccellenza, quindi in Serie D con le maglie di Avezzano, Taranto e Campobasso. Nel maggio 2021 conquista la promozione in Lega Pro (con fascia di capitano al braccio) con il club molisano, per cui totalizza 30 presenze nella scorsa stagione di Serie C – Girone C. A Damiano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024, va il nostro benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo per questa nuova avventura in nerazzurro".