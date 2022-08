Alessandria. ufficiale: Baldi in prestito dalla Triestina

ALESSANDRIA - L’Alessandria, tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato ufficialemente "il trasferimento a titolo temporaneo dalla Triestina di Matteo Baldi, difensore centrale, classe 2002. A Matteo il benarrivato da tutti noi". Percorso inverso invece per Matteo Pisseri: "L’Alessandria Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo alla Triestina di Matteo Pisseri. A Matteo il ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi, con l’augurio sincero per il miglior proseguimento della carriera".