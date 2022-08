Valencia, Cavani è ufficiale: nuovo attaccante per Gattuso

Valencia, Gattuso ha il suo nuovo attaccante: è fatta per Cavani

Il Valencia ha battuto la concorrenza del Nizza, del Villarreal e della Real Sociedad per assicurarsi l'attaccante 35enne, con un passato in Serie A con Palermo e Napoli, in Ligue 1 con il Psg e in Premier League con il Manchester United. Cavani sarà già al Mestalla per assistere alla partita della sua nuova squadra contro l'Atletico Madrid di Simeone.