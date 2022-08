Tottenham, ufficiale il riscatto di Romero dall'Atalanta: le cifre

LONDRA (INGHILTERRA) - Cristian Romero è a tutti gli effetti un calciatore del Tottenham , che ha annunciato il suo riscatto ufficiale dall'Atalanta. Il 24enne difensore argentino, che gli orobici avevano acquistato dalla Juventus , ha firmato per la squadra allenata da Antonio Conte un contratto fino al 2027.

Il presso del cartellino

All'Atalanta, secondo quanto riportato dai media inglesi, dovrebbero andare per il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro. Romero è arrivato al Tottenham il 6 agosto del 2021. Lo scorso anno, in prestito ha collezionato 22 presenze con la maglia dei londinesi che dopo quattro giornate di Premier League (2 le partite giocate dal centrale) sono a quota 10 punti in classifica (insieme al sorprendente Brighton e al Manchester City di Pep Guardiola, a -2 dalla capolista Arsenal).