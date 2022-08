Paredes sarà della Juve, l'annuncio di Galtier: "Ha trovato l'accordo"

TORINO - Paredes sarà un giocatore della Juve , la conferma arriva direttamente dall'allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier , che in conferenza stampa annuncia: "Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove anche se è ancora un giocatore del Psg".

Galtier: "Mbappè è sereno"

Nelle ultime ore è impazzato il caso che vedrebbe coinvolto Paul Pogba ed una maledizione lanciata contro la stella del Psg Kyllian Mbappè, Galtier però rassicura: "È di ottimo umore. Ho visto cosa stava succedendo con Paul Pogba. Kylian non mostra segni di fastidio o preoccupazione".

Galtier: "Skriniar? Tutto è possibile"

Uno degli obiettivi di mercato dei parigini rimane il difensore dell'Inter Milan Skriniar, il punto della situazione dell'allenatore: "Non posso dirti che è completamente finita. Ci sono sempre sorprese nella finestra di mercato. Skriniar è un giocatore preso di mira da molto tempo. La trattativa con l'Inter è molto difficile, dobbiamo rispettare la loro posizione. Ma tutto è possibile".

Galtier: "Fabian Ruiz? Non è ufficiale"

Paredes in uscita e Fabian Ruiz teoricamente in entrata, l'apporodo dell'ex Napoli a Parigi non è ancora ufficiale e lo ha ricordato anche Galtier: "Abbiamo osservato Fabian Ruiz per molto tempo, ci sono discussioni. Nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto firme acquisite che alla fine non sono state fatte".