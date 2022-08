Empoli, in arrivo Pjaca dalla Juventus

EMPOLI - Colpo di mercato in extremis dell'Empoli del presidente Corsi: i toscani nelle ultime ore di trattative si assicurano Marko Pjaca, che arriverà ai toscani in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. L'attaccante croato, tornato in bianconero dopo il prestito al Torino, non è mai rientrato nei piani di Massimiliano Allegri ed ha atteso l'occasione giusta. Dopo il mancato accordo con Sampdoria e Dinamo Zagabria, club nel quale Pjaca è cresciuto, arriva l'occasione con i toscani, accettata senza remore dal giocatore, pronto a trasferirsi alla corte di Paolo Zanetti.