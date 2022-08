Serie B, Spal: ingaggiato Fiordaliso dalla Cremonese

FERRARA - Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, la Spal comunica "di aver acquisito a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Cremonese le prestazioni sportive del difensore Alessandro Fiordaliso. Il neo giocatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30/06/2025. Classe 1999, nato a Torino, è cresciuto calcisticamente nel Vivaio dello stesso Torino con cui ha alzato la Coppa Italia Primavera. Nella stagione 2018-2019, è ceduto in prestito al Teramo in Serie C, formazione con cui debutta nei professionisti, collezionando 35 presenze e realizzando 3 reti. L’anno successivo, passa in Serie B al Venezia, Club in cui gioca 28 partite tra campionato e coppa. Nel settembre 2020, passa a titolo definitivo alla Cremonese: 26 presenze e una rete all’attivo nelle ultime due stagioni. Ha indossato per 5 volte la maglia azzurra nell’Under20, debuttando contro la Polonia in Elite Cup".