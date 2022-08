Serie C, Pergolettese: l'allenatore Mussa si è dimesso

CREMA - Scossone in panchina per la Pergolettese. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club gialloblù "comunica che l'allenatore sig. Giovanni Mussa, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Responsabile della Prima Squadra. La Società rammaricandosi per la sua decisione, ne prende atto, lo ringrazia per il lavoro svolto fino ad oggi e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera professionale. La squadra è stata affidata, momentaneamente, all'allenatore in seconda Alessandro Fabbro".