Serie C, Novara: dal Cittadella arriva in prestito Tavernelli

NOVARA - Rinforzo dalla Serie B per l'attacco del Novara. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club azzurro annuncia "di aver raggiunto un accordo con l’Associazione Sportiva Cittadella per il trasferimento a titolo temporaneo, fino a giugno 2023, di Camillo TAVERNELLI. Camillo, attaccante classe 1999, tira i primi calci al pallone in provincia di Arezzo, nel Vivi Altotevere Sansepolcro, prima di trasferirsi al Gubbio, club dove svolge tutta la trafila nel settore giovanile. A 17 anni arriva l’esordio tra i professionisti con la maglia degli umbri. A notarlo è il Cittadella, che acquisisce le sue prestazioni portandolo in Veneto. Lì nelle ultime due stagioni, colleziona 48 presenze in Serie B, siglando 4 reti".