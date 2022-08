Serie B, Ascoli: dall'Amiens ecco Gnahorè

ASCOLI PICENO - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l'Ascoli annuncia "di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Eddy Gnahoré. Nato il 14 novembre 1993 a Villeneuve-la-Garenne in Francia, ma di origini ivoriane, Gnahoré ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024. E’ reduce dall’esperienza nell’Amiens, in cui ha militato due stagioni e mezzo (78 presenze, 8 gol e 3 assist complessivamente fra League 1 e 2) inframmezzate dai sei mesi nel campionato cinese col club del Yangtze di Wuhan. Cresciuto nei settori giovanili di Chateauroux, Manchester City e Birmingham, il centrocampista francese torna nella Serie B italiana dopo avervi militato con le maglie di Perugia (14 presenze, 1 gol e 1 assist) e Palermo (36 presenze, 4 gol e 4 assist) rispettivamente nelle s.s. 2016/17 e 2017/18. In Italia ha vestito anche le casacche di Carrarese in Lega Pro a inizio carriera (46 presenze, 4 gol e 2 assist in una stagione e mezza), Carpi e Crotone, club quest’ultimo con cui ha esordito in Serie A il 14 gennaio 2017 in Crotone-Bologna. Il Club bianconero dà il benvenuto a Eddy Gnahoré accogliendolo con un caloroso benvenuto".