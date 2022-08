ALESSANDRIA - Rinforzo in attacco per l'Alessandria. Dal Pordenone arriva Youssouph “Pape” Sylla. Questo il comunicato ufficiale del club grigio: "Youssouph “Pape” Sylla veste da oggi i colori dell’Alessandria. Attaccante senegalese di 24 anni, arriva dal Pordenone con trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Stazza fisica imponente, tipica della punta centrale, 1.96 di altezza, ha giocato in carriera 109 gare ufficiali con 35 gol all’attivo. A lui il benvenuto di tutti noi."