James Rodriguez, Gattuso sogna: "Mi abbasso anche lo stipendio per il Valencia"

VALENCIA (Spagna) - Clamoroso James Rodriguez: il centrocampista colombiano sgancia una bomba di mercato che riguarda il Valencia di Gennaro Gattuso. Intervistato dal Chiringuito Tv su Twitch, l'ex giocatore del Real Madrid, oggi all'Al-Rayyan in Qatar, sogna il ritorno in Liga e si propone alla formazione valenciana: "Fosse per me ci andrei a piedi", ammette l'ex giocatore merengue che poi aggiunge: "Ma se andassi a piedi arriverei tardi perché poi chiude il mercato", scherza il 31enne nazionale colombiano.