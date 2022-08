Venezia, che colpo per l'attacco: arriva l'ex Valencia Cheryshev

La nota del Venezia

"Il Venezia FC comunica il tesseramento dell’attaccante russo Denis Cheryshev. Arrivato da svincolato a seguito della scadenza del suo contratto con il Valencia, Cheryshev ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2023/24, con opzione per un ulteriore anno. Cheryshev, 31 anni, è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e ha iniziato la sua carriera professionale con il Real Madrid Castilla, la squadra riserve del club, totalizzando 74 presenze con 11 gol e quattro assist in tre stagioni in Segunda División B e 34 presenze con 11 gol e otto assist nella stagione 2012/13 in Segunda División. In quest'ultima stagione, il 27 novembre 2012, Cheryshev ha esordito con la prima squadra del Real Madrid nella vittoria contro il CD Alcoyano negli ottavi di finale della Copa del Rey. Nelle tre stagioni successive, Cheryshev passa in prestito al Siviglia (2013/14), al Villarreal (2014/15) e al Valencia (2015/16), totalizzando 44 presenze con otto gol e nove assist tra Liga e Copa del Rey e nove presenze con due gol e un assist in UEFA Europa League nei tre periodi di prestito. In questo lasso di tempo, Cheryshev trascorre la prima metà del 2015/16 con il Real Madrid, collezionando le sue prime due presenze nella Liga, segnando il suo primo gol per il club in una partita di Copa del Rey contro il Cádiz CF e facendo tre presenze in UEFA Champions League. Nel giugno 2016, Cheryshev si unisce definitivamente al Villarreal, totalizzando 35 presenze nella Liga con due gol e due assist e 11 presenze in UEFA Europa League con un gol e un assist nelle due stagioni successive. Nell'agosto 2018, Cheryshev torna al Valencia in prestito, per poi trascorrervi a titolo definitivo le ultime quattro stagioni, totalizzando 101 presenze con cinque gol e 10 assist nelle competizioni nazionali, nove presenze con due gol in UEFA Champions League e quattro presenze con un gol e due assist in UEFA Europa League. A livello internazionale, Cheryshev ha totalizzato 33 presenze e segnato 12 gol per la nazionale maggiore russa. Alla Coppa del Mondo FIFA 2018, Cheryshev ha segnato quattro gol in cinque presenze, spingendo la Russia fino ai quarti di finale. La sua ultima apparizione per il suo Paese è avvenuta nella vittoria contro Cipro nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022, nel settembre 2021. Benvenuto, Denis".