Diretta calciomercato: tutte le trattative dell'ultima giornata

MILANO - Rush finale di calciomercato al Gallia Hotel di Milano (sede ufficiale) con lo 'stop' alle trattative fissato per le ore 20. Con quattro turni di campionato già alle spalle in Serie A (tre invece le giornate disputate in B) ci sono dunque ancora poche ore a disposizione dei club per mettere a segno gli ultimi colpi in entrata e le ultime cessioni , con le rose che saranno così definite in attesa poi della sessione invernale (dal 2 gennaio al 31 gennaio 2023) quando sarà stato nel frattempo archiviato anche il Mondiale in Qatar.

10.01

Empoli, visite mediche per Walukiewicz

Sebastian Walukiewicz è a Empoli per sostenere le visite mediche prima di lasciare il Cagliari e la Serie B per firmare con i toscani, che hanno trovato già l'accordo con i sardi.

9.45

Serie B, la Spal rescinde con Pabai

Ultima giornata di trattative anche in Serie B, dove intanto la Spal comunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo con il 21enne difensore liberiano Mark Pabai.

9.36

Skriniar, il Psg insiste. L'Inter chiude la porta

Dopo l'offerta di 65 milioni rifiutata nelle scorse ore dall'Inter il Psg non si arrende e insiste per Skriniar. Il club nerazzurro non sembra comunque intenzionato a privarsi di uno dei punti forzi della difesa, dove il tecnico Simone Inzaghi intanto spera ancora nell'arrivo di Acerbi dalla Lazio. LEGGI TUTTO

9.28

Il Milan aspetta Dest

Mentre Vranckx è già impegnato nelle visite mediche, il Milan aspetta anche Dest. Il terzino statunitense, in uscita dal Barcellona che lo aveva acquistato dall'Ajax a fine mercato estivo 2020 per 21 milioni, è atteso a sua volta per le visite mediche (raggiungerà il capoluogo lombardo con un volo privato) e la successiva firma per il Milan, si è mosso rapidamente per tappare la falla aperta da Florenzi (infortunato). LEGGI TUTTO

9.15

"Chelsea vicino alla chiusura per Aubameyang"

Il Chelsea è vicino a Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Barcellona che di recente è stato vittima di una violenta rapina (un mese di stop per le ferite riportate). A sostenerlo è 'The Athletic', secondo cui i 'Blues' sono pronti a offrire ai blaugrama 7,5 milioni di euro più il terzino Marcos Alonso.

8.59

Salernitana, visite mediche per Piatek

Dopo l'accordo raggiunto tra la Salernitana e l'Herta Berlino (prestito con diritto di riscatto) è sbarcato in Italia l'attaccante Krzysztof Piatek, che questa mattina si è presentato nella clinica romana di Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima della firma con il club campano.

8.51

Juve, Arthur allo Sporting: si tratta a oltranza

Lo Sporting Lisbona pensa a Arthur, brasiliano in uscita dalla Juve, per rinforzare la medina in ottica Champions League: le parti stanno lavorando a un prestito LEGGI TUTTO

8.35

Balotelli al Sion: è ufficiale

Mario Balotelli inizia la sua avventura in Svizzera: ufficiale il passaggio al Sion del 32enne attaccante italiano, che lascia l'Adana e la Turchia dopo il litigio con Montella. "Bienvenue Supermario" è il messaggio pubblicato sui social dal club elvetico per annunciare la chiusura della trattativa.

8.14

Milan, visite mediche per Vranckx

Visite mediche per Vranckx, centrocampista che il Milan prenderà dal Wolfsburg. Il 19enne belga si è presentato intorno alle 8 di questa mattina alla Casa di Cura La Madonnina per sottoporsi ai test di rito e poi sosterrà quelli per ottenere l'idoneità sportiva al centro Ambrosiano di Medicina dello Sport. Il passo successivo sarà poi la firma del contratto con il club rossoneri, che intanto aspetta il terzino destro Dest dal Barcellona.