Ufficiale: Antony è un nuovo giocatore del Manchester United

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Il Manchester United ha completato il trasferimento di Antony dall'Ajax. Ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione per un'altra stagione". Così i Red Devils annunciano, con una nota ufficiale, l'ennesimo colpo di mercato di un'estate scoppiettante. L'esterno d'attacco brasiliano classe 2000, per il quale i Red Devils hanno sborsato 100 milioni di euro, sbarca a Old Trafford dopo aver collezionato 134 presenze complessive con le maglie di San Paolo e Ajax, condite da 31 reti segnate e 27 assist mentre con la maglia del Brasile ha messo a segno 2 reti in 9 presenze. Il giocatore, appena sbarcato a Manchester, ha rilasciato ai microfoni del club la sua prima intervista da red devil: "Questo è un momento incredibile nella mia carriera. Faccio parte di uno dei club più iconici del mondo. Sono grato a tutti coloro che hanno creduto in me, in particolare alla mia famiglia, a tutti i miei allenatori e compagni di squadra, perché senza di loro non sarei potuto arrivare qui". L'esterno d'attacco brasiliano elogia il tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag, dopo l'esperienza condivisa ad Amsterdam: "Lavorare con Erik ten Hag all'Ajax è stato perfetto per me e per il mio percorso di crescita. Il suo stile di calcio e di allenatore tira fuori il meglio di me e sono entusiasta di ciò che mi ha detto sui suoi piani e ambizioni". Non manca un saluto al suo recente passato, l'Ajax: "I miei anni in Olanda all'Ajax sono stati fantastici e sarò sempre grato per la fiducia che hanno riposto in me. Ora però sono pronto per la prossima sfida e non vedo l'ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e fare la mia parte per portare al successo il Manchester United”. Nel palmarès di Antony figurano due titoli di Eredivisie e una medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi estive del 2020.