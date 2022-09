Serie C, Foggia: per l'attacco arriva l'ex Novara Vuthaj

FOGGIA - Colpo importante per l'attacco del Foggia. Il club rossonero si è assicurato le prestazioni del bomber albanese, Dardan Vuthaj. Questo il comunicato ufficiale: "Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Dardan Vuthaj. L’attaccante si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024. Dardan Vuthaj nasce il 30 settembre 1995 a Milot in Albania. È il Genoa a fiutarne il talento nel 2012. La punta albanese vive una serie di esperienze in prestito: Savona, ChiavariCaperan, Bra, San Donato, Laci, Cortaillod, e Monopoli. Nel 2017 arriva al Delta PT, poi una valzer di trasferimenti: Campodarsego, Imolese, Rimini e infine Novara dove si rende grande protagonista dalla promozione in Serie C della formazione piemontese. Con la formazione vincente allenata da Marco Marchionni colleziona 37 gol in 41 partite, numeri che rendono Dardan Vuthaj tra i bomber più richiesti sul mercato".