CHIAVARI - "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Carrarese per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Abdou Doumbia (nato a Le Blanc-Mesnil il 7 giugno 1990)". Con questa nota, l'ambiziosa Virtus Entella che sarà tra le pretendenti al salto in B, nel girone B di serie C, ha comunicato l'arrivo del difensore Doumbia dalla Carrarese.