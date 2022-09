Sudtirol, ufficiale: dall'Empoli arriva Crociata

Il comunicato del Sudtirol

"FC Südtirol comunica di aver acquisto a acquisito a titolo temporaneo (prestito annuale) dalla società Empoli Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Crociata. Centrocampista, 25 anni, può giocare sia sulla fascia sinistra che come centrale o trequartista. Proviene dalla società empolese, che ne ha acquisito i diritti nel gennaio del 2021 dal Crotone, con cui ha conquistato da titolare la promozione in A nel 2020. Nella scorsa stagione, dopo una gara in A con l’Empoli, ha giocato 24 gare (un assist) in serie B con la maglia della Spal. Nato a Palermo, l’11 agosto 1997, 174 centimetri per 67 kg di peso forma, cresce a San Cipirello, vicino a Monreale. Inizia a giocare a calcio a 6 anni, nel 2003, nel Valle Jato. A 14 anni, nel 2011, viene notato dal Milan, che lo porta nel suo settore giovanile, dove rimane fino al 2016. Durante i suoi anni in rossonero ha fatto parte delle nazionali giovanili U17, U18 e U20.Nell’estate di quell’anno approda al Brescia, in serie B, chiamato da mister Cristian Brocchi, suo allenatore nella Primavera del Milan. Debutta tra i cadetti nella terza di campionato contro il Perugia e segna la prima rete in B il 15 aprile 2017 firmando la prima rete nel 2-1 interno contro la Ternana. Rientra al Milan che lo cede al Crotone per la prima esperienza in serie A. Debutta nella seconda giornata di campionato, in casa, nello 0-0 con il Verona: primo gol in A il 18 febbraio 2018 nella sconfitta esterna a Benevento. Nella stagione successiva a causa di un infortunio colleziona 5 presenze prima della cessione al Carpi a gennaio (9 presenze, una rete e 3 assist). Rientra a Crotone e conquista da protagonista la promozione in A: 35 gare, 5 reti e 3 assist nella stagione 2019-2020. Nel gennaio 2021 la cessione all’Empoli con 12 gare in B, un assist e la promozione in A. Gioca in Coppa Italia e segna contro il Vicenza e in campionato contro la Lazio, poi, a fine agosto 2021, passa alla Spal. FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Giovanni Crociata e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".