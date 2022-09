Gubbio, è ufficiale: arrivano Di Stefano e Vitale

GUBBIO - Il Gubbio di Piero Braglia conclude il suo mercato estivo con l'arrivo in prestito di due importanti pedine. Dal Monopoli ecco il centrocampista classe 2001 Gaetano Vitale , mentre dalla Sampdoria arriva l'attaccante classe 2002 Lorenzo Di Stefano .

La nota del Gubbio

"L’As Gubbio 1910 comunica di aver preso in prestito per la stagione sportiva in corso i giocatori Gaetano Vitale e Lorenzo Di Stefano. Vitale, classe ‘01, è un centrocampista che proviene dal Monopoli, mentre Di Stefano è un attaccante, classe ‘02, di proprietà della Sampdoria. Entrambi si aggregheranno nelle prossime ore alla squadra di mister Braglia".