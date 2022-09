Gli oscar del mercato: il bilancio delle squadre di Serie A

INVIATO A MILANO - Lungo, lunghissimo, con l'anomalia di ben quattro giornate di campionato incastrate tra le trattative: questa è, in definitiva, la sintesi più epidermica del mercato che si concluso ieri. Poi, certo, sotto pelle scorrono mille rivoli di considerazioni, di fatti, di cifre e di nomi, ma resta da chiedersi se una simile dilazione nei tempi delle trattative sia davvero funzionale a progetti e conti dei club. Che, sgombriamo subito il campo da ogni possibile equivoco, hanno dovuto fare i conti con una pesante crisi economica interna e con una feroce concorrenza esterna che ne hanno limitato assai le possibilità di movimento. Prova ne sia che otto squadre sulle dieci che hanno speso di più in Europa sono inglesi (chi ha paura della Superlega?) con Barcellona e Bayern uniche intruse. La prima italiana è la Juventus, quattordicesima, solo due posti dietro al sorprendente PSG dell'austerity. Questo tipo di classifiche va però analizzato all'interno, soprattutto in Italia dove va di modo la strategia delle dilazioni di pagamento. La Juventus, per esempio, ha sì il record di spesa a 102 milioni, ma dentro quella cifra c'è anche una parte del riscatto di Chiesa. E il Napoli, che ha un saldo positivo, nei 68 milioni spesi non conteggia il riscatto di Raspadori. A proposito: il Sassuolo vince l'Oscar della società più abile a vendere: quasi 100 i milioni incassati con la cessione di Raspdori che, a 36 milioni, rappresenta il record nella storia del club. Interessante il mercato del Napoli, dicevamo, che ha abbassato il monte ingaggi e ringiovanito la rosa senza perdere competitività, ma anche quello della Roma che ha speso pochissimo per i cartellini: solo 8,5 milioni. Il club giallorosso ha frequentato con intelligenza il mercato degli svincolati (Dybala e Belotti) a cui si è rivolta in parte anche la Juventus (Di Maria e Pogba) a conferma della difficoltà che ha il calcio italiano di arrivare ai top player nel pieno ella carriera. Non a caso alcuni club di prima fascia hanno impostato anche mercato in difesa per evitare che la concorrenza straniera (dalla solita Premier al Psg) portasse via i pezzi migliori : l'Inter con Skriniar, la Lazio con Milinkovic-Savic, la Roma con Zaniolo, il Milan con Leao, mentre Juve e Napoli hanno deciso che era il momento di sacrificare elementi come De Ligt e Koulibaly).

L’attivismo delle neopromosse

Fin qui, comunque, siamo di fronte a dinamiche più o meno consolidate. Ciò che invece ha caratterizzato peculiarmente questo mercato è stato l'attivismo delle neopromosse che si sono rese protagoniste di una campagna acquisti sfolgorante. Il Monza è partito a razzo e ha poi rallentato chiudendo comunque a quota 16 acquisti scelti con una filosofia ben precisa: quasi tutti italiani e quasi tutti con il riscatto che scatterà in caso di salvezza (come a dire: ricchi, ma non scellerati). La Cremonese ha invece dragato il mercato internazionale ed è arrivata al ragguardevole numero di ben 23 nuovi arrivi. Al secondo posto si è piazzato il Lecce (quota 17 nuovi) che ha avuto un andamento più lineare con tanto di chiusura pirotecnica da parte di Pantaleo Corvino che ha portato in Salento un campione del Mondo “a gratis”: Samuel Umtiti. Insomma, non si può dire che non abbiano attuato una rivoluzione per provare a restare in Serie A. Questo, infine, sarà ricordato anche come il mercato in cui più giovani italiani si sono trasferiti all'estero rispetto al passato. Se per Scamacca parliamo di un giocatore già “pronto”, diversi sono i casi di Lucca, Viti e Casadei sacrificati, soprattutto quest'ultimo, sull'altare dei bilanci senza che ancora avessero potuto misurarsi in Serie A. Il segnale, un altro, che qualcosa non va…