Rudiger, l’agente: “Ha rifiutato il doppio dei soldi per il Real”

Nell’ultima sessione estiva di calciomercato uno dei trasferimenti di cui si è parlato di più è quello di Antonio Rudiger al Real Madrid. Il difensore tedesco ha raggiunto il Santiago Bernabeu a costo zero, in quanto il suo contratto con il Chelsea è scaduto a fine giugno 2022. Ad ogni modo, lo stipendio proposto dal club di Florentino Perez, che si aggira intorno ai nove milioni di euro netti a stagione, non sarebbe stato il motivo principale della sua scelta. In merito alla trattativa che ha portato Rudiger ai Blancos si è espresso Saif Rubie, l’agente del giocatore, svelando un retroscena ai microfoni di talkSPORT: “L’offerta del Real Madrid era la più bassa. C’era un club di Premier League che offriva quasi il doppio, e un altro in Europa che invece avrebbe raddoppiato completamente l’offerta”. In ogni caso, l’agente di Rudiger conclude affermando che “il Chelsea non ha fatto nessuno sforzo per trattenere Rudiger, nonostante la volontà del giocatore fosse quella di restare”.