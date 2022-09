Icardi pronto a ripartire dalla Turchia: è vicino al Galatasaray

Si avvicina sempre di più il trasferimento di Mauro Icardi al Galatasaray. L'attaccante argentino è infatti ormai al passo d'addio con il Psg: è finito fuori rosa e non è mai stato convocato da inizio stagione. L'ex Inter, dunque, potrebbe ripartire dalla Turchia per rilanciarsi anche in vista dell'imminente Mondiale in Qatar. L'ufficialità, secondo quanto rivela Sky Sport, potrebbe arrivare presto. Il classe '93, legato al club francese da un contratto fino a giugno 2024, dovrebbe passare al Galatasaray in prestito secco con i transalpini che dovrebbero pagare 5 degli 8 milioni di euro del suo ingaggio.