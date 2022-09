Sky Sport Uk: "Chelsea, accordo con Potter: sarà il nuovo allenatore"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea ha raggiunto l'accordo con l'allenatore del Brighton Graham Potter per sostituire Thomas Tuchel, esonerato dopo la sconfitta dei Blues contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Lo riporta Sky Sports Uk. Todd Boehly, il proprietario del Chelsea, ha incontrato Potter nel centro di Londra ieri pomeriggio e l'incontro ha avuto esito positivo. Anche Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane, entrambi senza panchina, così come l'allenatore dello Sporting Lisbona Ruben Amorim, erano finiti nel mirino del club inglese che, però, ha deciso di puntare tutto su Potter, che diventerà il primo allenatore ingaggiato da Boehly dopo la sua acquisizione estiva.