VENEZIA - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Venezia annuncia "di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Antonio Junior Vacca. Arrivato in laguna nel luglio 2019, Vacca ha totalizzato con la maglia del Venezia 54 presenze e un assist fra Serie A, Serie B e Coppa Italia, conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2020/21. Tutto il Venezia FC augura ad Antonio le migliori fortune per il futuro".