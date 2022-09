Lecco, ufficiale: Galli torna a vestire la maglia bluceleste

La nota del Lecco

"Calcio Lecco 1912 comunica di aver depositato ufficialmente il tesseramento del calciatore Giorgio Galli, che torna a vestire la maglia bluceleste, col numero 96. Nato a Como l’11 febbraio 1996, Galli cresce nelle giovanili del Monza, ma esordisce tra i “grandi” con la maglia della Caronnese in Serie D nella stagione 2014/15. Nei tre anni a Caronno Pertusella colleziona 81 partite e 7 reti, prima di ritornare a Monza in Serie C nell’estate 2017. Nelle tre stagioni in biancorosso scende in campo per ben 76 volte, conquistando anche il primo posto nel girone A di Serie C nell’ultimo campionato. Nell’estate del 2020, approda a Lecco, dove però non riesce ad esprimersi al meglio a causa di due gravi infortuni facendo comunque intravedere le sue ottime qualità dentro e fuori dal campo. Bentornato in bluceleste Giorgio e in bocca al lupo".