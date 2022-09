Serie C, Juve Stabia: firma l'ex Novara e Pro Vercelli Zigoni

CASTELLAMMARE DI STABIA - Tramite il proprio sito web, la Juve Stabia ha comunicato "di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Gianmarco Zigoni, classe ’91, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, natio di Verona, è cresciuto calcisticamente nel Treviso e nel Milan e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del Genoa, del Frosinone, dell’Avellino, della Pro Vercelli, del Lecce, del Monza, della Spal, del Venezia, del Novara, del Mantova e della Virtus Verona". Queste le prime dichiarazioni di Zigoni: “Sono contento di essere arrivato in una piazza così calorosa come quella stabiese. Spero di fare del mio meglio e mettermi subito a disposizione di mister e compagni: lavoro sodo per questo”.