L'Equipe: "Mbappé, il rinnovo è solo fino al 2024"

PARIGI (Francia) - Kylian Mbappé ha rinnovato fino al 30 giugno 2025 con il Paris-Saint Germain ma situazione potrebbe cambiare. Il quotidiano francese L'Equipe riporta che l'attaccante dei parigini avrebbe infatti firmato per due stagioni (fino al 2024) con la terza in opzione che verrebbe esercitata solamente con il consenso del giocatore, quella che nello sport americano viene chiamata "Player Option". Questo contratto 2+1 garantirebbe a Mbappé di avere più controllo sulla dirigenza del Psg.

Il Real in agguato?



Con Mbappè che potrebbe liberarsi nell'estate del 2024 lo scenario del mercato potrebbe essere stravolto visto che il Real Madrid potrebbe tornare in corsa per ingaggiare il fuoriclasse francese in poco tempo. A partire dalla prossima estate il Psg si ritroverebbe nella stessa situazione del 2021, con un calciatore che potrebbe uscire libero nel 2024.