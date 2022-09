CNN Portugal: "Ronaldo ha rifiutato 242 milioni dall'Arabia Saudita"

La situazione di Cristiano Ronaldo, tra voci di mercato e un inizio di stagione che non lo ha quasi mai visto giocare titolare, rimanendo ancora a secco di gol, continua a far discutere l'intero panorama calcistico. Per tutta l'estate si è parlato di un possibile addio al Manchester United, che alla fine non è arrivato. L'ultima notizia in merito arriva dal Portogallo: secondo la CNN portoghese, infatti, il cinque volte Pallone d'Oro ex Juve e Real Madrid in estate avrebbe rifiutato un'offerta biennale da ben 242 milioni di euro dall'Arabia Saudita, precisamente dall'Al-Hilal di Riad. Il fuoriclasse portoghese avrebbe deciso di declinare la proposta perché vorrebbe cambiare aria per giocare in un club che disputi la Champions League, a differenza del Manchester United di Ten Hag che ha iniziato il suo percorso in Europa League con una deludente sconfitta a Old Trafford per 0-1 contro la Real Sociedad.