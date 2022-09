Sun: "Chelsea, obiettivo Bellingham: pronti oltre 100 milioni"

Jude Bellingham è uno degli astri nascenti del calcio internazionale e il suo futuro sembra destinato ad essere uno degli argomenti più caldi del prossimo mercato. Stando a quanto riporta il Sun, infatti, il centrocampista inglese classe 2003 attualmente in forza al Borussia Dortmund sarebbe l’obiettivo principale del Chelsea, che ha da poco cambiato proprietà. Todd Boehly considererebbe Bellingham uno dei punti fermi con cui ricostruire la rosa di Potter (subentrato all’esonerato Tuchel dopo un inizio di stagione difficile) e pur di battere la concorrenza di altri top club europei (su tutti Liverpool, Manchester United e Real Madrid) sarebbe disposto a sborsare circa 100 milioni di sterline, equivalenti a 113 milioni di euro. Il gioiellino inglese si è trasferito dal Birmingham City al Borussia Dortmund nell’estate del 2020, diventando subito titolare in prima squadra. Attualmente, con il club tedesco, è sceso in campo complessivamente 143 volte mettendo a segno 17 reti.