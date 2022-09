Sun: "Chelsea, Jorginho in scadenza. Il Barcellona ci pensa"

L’avventura di Jorginho con il Chelsea potrebbe essere arrivata al capolinea. Arrivato a Londra nell’estate del 2018 per volontà di Maurizio Sarri (con cui ebbe una crescita esponenziale al Napoli), il 30enne azzurro potrebbe decidere di non prolungare il suo contratto con il club inglese, in scadenza a giugno 2023. Stando a quanto riporta il Sun il Barcellona di Xavi starebbe pensando seriamente di fare un tentativo per il centrocampista, in quanto rappresenterebbe il profilo perfetto per rimpiazzare Sergio Busquets, ormai 34enne e, così come Jorginho, con il contratto in scadenza al termine della stagione corrente. L’azzurro, nel caso in cui decidesse di non optare per il rinnovo, potrebbe accordarsi con qualsiasi altra squadra firmando un pre-contratto, liberandosi così a costo zero. Jorginho negli anni è diventato un punto fermo del Chelsea, con cui al momento ha collezionato 190 presenze e 27 reti, contribuendo al trionfo di una Champions League, un’Europa League e un Mondiale per club.