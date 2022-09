Mundo Deportivo: "Asensio libero nel 2023, il Barcellona ci pensa"

BARCELLONA (Spagna) - Il quotidiano 'El Mundo Deportivo' riporta che l'attaccante del Real Madrid Marco Asensio potrebbe firmare gratuitamente per qualsiasi squadra nel giugno 2023 e ci sarebeb già una forte pretendente. Il portale spagnolo ha trascritto che "Asensio è piaciuto al Camp Nou per la sua età, qualità e versatilità" evidenziando l'interessamento da parte del Barcellona. Anche in Inghilterra Daily Mail e The Sun confermano il rumor catalano: "Il Barcellona sta preparando una mossa scioccante per la stella del Real Madrid Marco Asensio, dal momento che la squadra di Xavi Hernández ha intenzione di continuare a spendere per un tentativo di tornare in Europa élite nonostante le sue difficoltà finanziarie". Asensio ha 26 anni e ha segnato 50 gol nelle 239 partite giocate con il Real Madrid da quando ha firmato dal Maiorca nel 2015.