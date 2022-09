Suarez, il presidente del Nacional conferma l'addio: "A novembre è libero"

Luis Suarez sembra essere vicino alla separazione dal Nacional, club in cui esordì nel 2005 e dove è tornato dopo una carriera ricca di successi tra Groningen, Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid. In un’intervista per 'Punto Penal', il presidente del club uruguaiano José Fuentes ha dichiarato: “Al termine della stagione Luis Suárez lascerà il Nacional. Non creerò false aspettative”. Sempre riguardo la situazione del centravanti, il numero uno della squadra attualmente seconda nel campionato di Uruguay ha continuato: “Luis Suárez ha fatto un grande sforzo per venire al Nacional e, ogni volta che me lo chiedono, lo dico per non generare aspettative per il futuro. Sta partendo e l'ha detto anche più di una volta, è così che abbiamo risolto”. In carriera ‘El Pistolero’ attualmente vanta 524 gol in 682 presenze, considerando sia nazionale che club, conquistando il titolo di capocannoniere nei rispettivi campionati per ben cinque volte.