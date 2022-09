Sport: "Barcellona, addio Busquets a fine stagione"

BARCELLONA (SPAGNA) - Sergio Busquets-Barcellona: una storia d'amore in salsa pallonara, di trionfi e di delusioni vicina al capolinea. Secondo quanto riportato dal sito specializzato 'Sport', il centrocampista spagnolo avrebbe infatti deciso di non rinnovare il suo contratto con i 'Blaugrana' in scadenza il prossimo 30 giugno, dopo quindici stagioni. Nonostante i tentativi in extremis del presidente culé Laporta di voler prolungare il contratto in scadenza di altre due stagioni, Busquets avrebbe già deciso da tempo di salutare Barcellona: a 34 anni compiuti, il giocatore si sarebbe infatti convinto di non avere più lo smalto dei tempi d'oro e di non avere più quelle motivazioni, quella fame di successi che gli permetta di proseguire l'avventura blaugrana. Le ultime stagioni al Camp Nou hanno soprattutto messo in risalto un lento e inevitabile declino del nazionale spagnolo che comunque non ha mai smesso di dare il massimo, da professionista esemplare, per la squadra. L'obiettivo del centrocampista, prima dell'addio al Barcellona, è soltanto uno: emulare Xavi