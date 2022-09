The Athletic: "Liverpool, Chelsea e United in pressing su Bellingham"

Le voci sul futuro di Jude Bellingham non accennano a placarsi. Stando al sito inglese "The Athletic", il centrocampista inglese del Borussia Dortmund sarebbe oggetto dei desideri di vari top club europei, di Premier League e non solo: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Real Madrid e Manchester City sarebbero disposte a fare un sacrificio importante per il gioiellino classe 2003. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl ha dichiarato: "Jude è felice da noi. Speriamo che possa restare qui la prossima stagione e non solo. C’è però da prendere in considerazione che in Inghilterra i club pagano molto più i giocatori rispetto alla Germania”. In ogni caso, se Bellingham spingesse per un trasfermento, il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro. Lo staff del Liverpool vedrebbe in Bellingham il perfetto centrocampista box-to-box, prendendo in considerazione i contratti in scadenza di Oxlade-Chamberlain, Milner e Keita.