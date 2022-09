Serie C, rinforzo tra i pali per il Monopoli: ecco l'ex Juve Nocchi

MONOPOLI - Rinforzo per la porta del Monopoli. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club biancoverde comunica "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Nocchi fino al 30 giugno 2023. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il portiere toscano classe ’90 è reduce dalla stagione disputata con la maglia del Catanzaro; prima dell’ultima esperienza in Calabria, Nocchi ha vestito le maglie di Juve Stabia, Carpi, Padova, Spezia e Perugia in Serie B totalizzando 44 presenze e in Serie C Juventus Next Gen, Tuttocuoio, Carrarese e Poggibonsi (130 presenze totali). L’esperto estremo difensore è già a disposizione di mister Laterza ed indosserà la maglia numero 71".