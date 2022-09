Mundo Deportivo: "Il piano del Barcellona per il ritorno di Messi"

Il presidente del Barcellona Laporta vorrebbe riportare in Spagna Lionel Messi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, il club starebbe studiando il modo per ricucire lo strappo con l'argentino e organizzare il suo rientro alla base. Tante le idee in cantiere: dal ritorno come calciatore, che potrebbe realizzarsi l'estate del 2023 alla scadenza del suo contratto con il Psg, a quello con un ruolo di ambasciatore del club, una volta appesi gli scarpini al chiodo.