DUBAI (Emirati Arabi) - L'ex trequartista del Milan e del Genoa Adel Taarabt si appresta ad una nuova avventura. Conclusa da circa un mese l'esperienza al Benfica (74 partite e un gol), il giocatore marocchino ha firmato per l'Al Nasr, club degli Emirati Arabi a Dubai. Per l'ex rossonero si tratta dell'ottavo club in carriera dopo Lens, Tottenham, Fullham, Milan, Genoa, Benfica e Queens Park Rangers.