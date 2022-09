Ufficiale, Allan passa dall'Everton all'Al-Wahda

L'avventura di Allan all'Everton è giunta al capolinea. L'ex centrocampista del Napoli, infatti, vola negli Emirati Arabi Uniti ed è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Wahda. Il 31enne brasiliano, sbarcato in Premier League il 5 settembre 2020 per 25 milioni di euro più altri 3 di bonus, non è mai entrato nei piani dell'allenatore dei Toffees, Frank Lampard, che non lo ha mai impiegato in questa stagione. Allan, che vanta 10 presenze con la Seleçao, ha collezionato con l'Everton 57 gettoni non trovando mai la via della rete. L'ex Udinese, tra le altre, ha già firmato il contratto che lo lega al club arabo e posato con la nuova maglia.