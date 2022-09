Albinoleffe, torna l'ex Torino Petrungaro

BERGAMO - Tramite il proprio sito web, l'Albinoleffe ha annunciato "di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Petrungaro, centrocampista classe 2000. Nativo di Roma, cresciuto nel settore giovanile dell'A.S. Roma, per lui si tratta di un gradito ritorno. Prelevato infatti nell'estate 2019 dalla Primavera del Torino, Petrungaro ha già indossato la casacca bluceleste mettendo a referto 69 presenze, 2 gol e 4 assist sino al giugno 2022. A Luca un caloroso bentornato da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".