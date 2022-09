"Cancelo con Haaland al Real Madrid: Florentino Perez scatenato"

Florentino Perez starebbe già pensando a progettare il futuro del Real Madrid. Secondo As i campioni d’Europa, dopo aver ringiovanito la rosa con gli acquisti negli ultimi anni di Militao, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Rodrygo e Vinicious, avrebbero messo nel mirino due punti fermi del Manchester City di Guardiola: Joao Cancelo e Erling Haaland. L’interesse per il portoghese ex Inter e Juve risalirebbe già ai tempi in cui militava nel Valencia (dal 2014 al 2018). A maggio 2023 compirà 29 anni, dunque il fattore età potrebbe facilitare l’eventuale operazione che si chiuderebbe per un costo massimo di 40-50 milioni di euro, nonostante il suo contratto scada nel 2027. Ancelotti lo vorrebbe come terzino sinistro, in quanto preferisce schierare Alaba come centrale di difesa e il futuro di Mendy al Real sarebbe ancora incerto a causa delle sue richieste economiche. Cancelo sarebbe consapevole dell’interesse dei Blancos e accetterebbe volentieri di giocare al Bernabeu, seguendo le orme dei suoi connazionali Cristiano Ronaldo (con cui ha giocato nella stagione 2018/2019 alla Juve) e Pepe.