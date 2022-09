Juventus, spiraglio Arthur: si allena con Klopp, a Liverpool

TORINO - Per la Juventus uno spiraglio Arthur: si allena con Jurgen Klopp, a Liverpool. Il brasiliano ha postato l'immagine con il tecnico tedesco sullo sfondo. Si sta preparando, per farsi trovare pronto. Il centrocampista, in prestito ai Reds, vuole giocare e convincere Klopp anche per mettersi in luce a andare ai Mondiali in Qatar. Il club bianconero ci spera, in modo da non perdere tutto il capitale. Se Arthur scende in campo, può rivalutarsi. Tra l'altro, si è auto-retrocesso con l'Under 21 pur di lavorare duro durante la sosta per le nazionali (ovviamente il ct verdeoro Tite non lo ha chiamato). Adesso è tornato agli ordini di Klopp. Un primo passo. E la Juve osserva...