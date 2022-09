Calciomercato Pordenone, ufficiale: in difesa arriva Bruscagin

PORDENONE - Il Pordenone, società del girone A di serie C si rinforza. Con una nota infatti, il club friulano ha annunciato l'arrivo dell'ex Vicenza Matteo Bruscagin. “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Matteo Bruscagin. Il calciatore, classe ‘89, ha firmato un contratto annuale, con scadenza giugno 2023. Nell’ultimo triennio Bruscagin ha vestito la maglia, e indossato in più occasioni la fascia di capitano, del L.R. Vicenza, mentre in precedenza è stato un punto di riferimento del Venezia e del Latina“.