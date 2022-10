"Haaland al Real Madrid nel 2024: ha una clausola nel contratto"

MADRID (Spagna) - Erling Haaland è senza dubbio l'attaccante del momento. Il suo macinare record a suon di gol e le tre triplette consecutive davanti al proprio pubblico in Premier League, ultima quella nel 6-3 al Manchester United di Ronaldo, hanno creato ulteriori attenzioni sul 22enne norvegese che dopo il passaggio in estate al City continua ad essere al centro di telenovele di mercato. Fernando Sanz, ex difensore del Real Madrid, ha dichiarato nel programma "El Chiringuito" che "Erling Haaland ha una clausola di uscita nel 2024 per andare al Real Madrid". Una notizia bomba per i Blancos alla ricerca dell'attaccante del futuro per il post Benzema con Sanz che prosgue: "Le informazioni che ho è che c'è una clausola di uscita per Haaland nel secondo anno, e la cosa curiosa è che con condizioni molto vantaggiose per un club come il Real Madrid".