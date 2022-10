Messi, a luglio il ritorno al Barcellona. L’indiscrezione dall’Argentina

TORINO - E’ il trionfo del romanticismo, è la vittoria di chi crede che alcune storie d’amore, anche in campo futbolistico, siano più forti di tutto e di tutti ed è assolutamente pleonastico citare i vendittiani "giri immensi e poi ritornano". La conferma, anche se non ha ancora i crismi dell’ufficialità, arriva dall’account twitter della famosissima giornalista argentina Veronica Brunati: Lionel Messi dal 1 luglio 2023 tornerà a casa, La Pulga si riappropierà del Camp Nou , il più forte giocatore in attività vestirà di nuovo il blaugrana del Barcellona . La bomba, che fino a qualche ora fa era solamente una voce derubricabile a “classica suggestione di mercato” piuttosto che a “desiderata” del crack rosarino, è esplosa nel tardo pomeriggio di ieri, squarciando di fatto un alone di mistero, una nebbia che avrebbe dovuto rimanere tale fino all’inizio del nuovo anno o almeno fino alla conclusione del Mundial in Qatar che terminerà a metà dicembre.

I due motivi

Questo per due motivi: innanzitutto per non rischiare di compromettere i delicati equilibri del Psg in cui La Pulga è finalmente divenatato elemento insostituibile, uno dei gioielli della corona a disposizione del tecnico Cristophe Galtier che con lui ha instaurato un eccellente rapporto umano e che gli ha ridato un ruolo di assoluta centralità nel gruppo, cosa che a Messi era mancata come l’acqua nel deserto durante il regno in panchina di Mauricio Pochettino. Ovviamente al Psg non vivranno bene questa anticipazione che rischia di creare problemi, di rimbalzo, anche alla Selección, una delle pretendenti al successo finale nella Coppa del Mondo in Qatar. In caso di irrigidimento dei rapporti tra il club francese e l’entourage del numero 30 si rischierebbe, infatti, una riduzione del minutaggio, un impiego meno massiccio di quello a cui siamo stati abituati in questo inizio di stagione con le ovvie conseguenze negative sullo stato di forma della Pulga.