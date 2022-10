Ufficiale: Ilicic è un nuovo giocatore dell'NK Maribor

TORINO - "3, 2, 1... Jojo, bentornato a casa! Contratto fino al 2025, maglia con n. 72. Presentazione ufficiale oggi alle 17:00 presso lo spazio eventi centrale nel centro commerciale Europark". Con questo tweet l'NK Maribor ha annunciato l'arrivo di Josip Ilicic, che al Maribor aveva militato già nel 2010, subito prima del proprio approdo in Italia, al Palermo. Poi il passaggio alla Fiorentina e infine il trasferimento all'Atalanta, con la quale Ilicic ha risolto il contratto lo scorso agosto dopo averne indossato la maglia per 172 volte.