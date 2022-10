Ufficiale, Griezmann resta e rinnova con l'Atletico Madrid

MADRID (Spagna) - Ufficiale, Antoine Griezmann è definitivamente un giocatore dell'Atletico Madrid con anche rinnovo fino a giugno 2026. I Colchoneros hanno comunicato la trattativa: "Atletico de Madrid e l'FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Antoine Griezmann, che dall'estate del 2021 fino ad oggi aveva giocato per il nostro club in prestito dal Barça. Inoltre, l'attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà alla nostra società fino al 30 giugno 2026". Il francese ha realizzato 144 gol e 59 assist in 304 presenze con la maglia biancorossa, nella classifica marcatori all-time dell'Atletico è al 3° posto preceduto da Escudero (169) e Luis Aragonés (172). In questa stagione ha disputato tutti gli 11 match giocati dalla squadra realizzando 3 reti e 2 assist.