Psg, ciao Mbappé! C’è il Liverpool

Mbappé vuole lasciare il Psg prima possibile. È questa la notizia che è rimbalzata in Francia e poi in tutto il mondo alla vigilia della sfida contro il Benfica; partita terminata 1-1 e nella quale il ragazzo di Bondy è diventato il miglior marcatore di sempre dei parigini in Champions League con trentuno reti, superando Cavani fermo a trenta. Non è un fulmine a ciel sereno, però stride con la conferenza che a maggio lo ha visto protagonista: "No, grazie" a Florentino Pere z e al Real Madrid, prolungamento del contratto di due anni più un terzo – ma solo se il giocatore è d’accordo e se si attivano specifiche clausole –, Psg ‘mbappécentrico’ con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza. E questa è stata la prima frattura con il club, perché Lewandowski , Bernardo Silva e Skriniar , quasi annunciati, non sono mai arrivati e così Kylian ha iniziato a esprimere la sua insofferenza già nella gara inaugurale del campionato lo scorso 13 agosto, 5-2 contro il Montpellier, giorno del ‘penaltygate’. Secondo l’entourage del giocatore i problemi vanno oltre il campo e la voglia di andare via arriva dopo settimane di malessere.

Mbappé e l'addio al Psg: la situazione e gli scenari futuri