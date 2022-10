Ufficiale, Foden rinnova con il Manchester City fino al 2027!

MANCHESTER (Inghiterra) - Phil Foden ha firmato il rinnovo con il Manchester City per altri tre anni, fino all'estate del 2027. Riconosciuto come uno dei migliori giovani talenti del calcio, il 22enne centrocampista inglese è cresciuto nell'accademia del City per diventare uno dei giocatori più affidabili per Pep Guardiola. Ha già vinto 11 trofei a livello di club - quattro titoli di Premier League, una FA Cup, quattro Coppe di Lega e due Community Shields - e ha totalizzato già 18 presenze in nazionale maggiore per l'Inghilterra.Ha vinto il PFA Young Player of the Year e la Premier League Young Player of the Season per due anni consecutivi.